На поддержку шести нацпроектов в 2019 году предусмотрено 314 млрд рублей

ГОРКИ, 24 сентября. /ТАСС/. Проект федерального бюджета на 2019-2021 годы предусматривает 314 млрд рублей поддержки по шести национальным проектам в следующем году. Об этом заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на заседании президиума Совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам.

"В целом на реализацию этих шести национальных проектов ("Международная кооперация и экспорт", "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", "Производительность труда и поддержка занятости", "Культура", "Экология", "Жилье и городская среда" - прим. ТАСС) мы предусмотрели в проекте федерального бюджета на следующий год свыше 310 млрд рублей, точнее, 314 млрд рублей", - сказал он.

Работа по формированию национальных проектов входит в завершающую фазу, отметил премьер. В федеральном бюджете на ближайшие три года правительство предусмотрело необходимые для их реализации средства. "При неизменности целей национальных проектов - они определены в указе, способы их достижения могут корректироваться в зависимости от социально-экономической обстановки, возможностей бюджета и других факторов", - заметил Медведев.

Национальные проекты

В рамках национального проекта "международная кооперация и экспорт" правительству предстоит "качественно повысить конкурентоспособность российских товаров и расширить их присутствие на мировых рынках", сказал он. На это должна быть ориентирована отечественная промышленная и торговая политика. "Отдельное внимание стоит уделить экспорту услуг - есть целый ряд областей, где мы можем успешно продвигаться - это, например, IT, строительство, финансы, туризм, в секторе аграрно-промышленного комплекса мы ждем увеличения доли товаров с высокой добавленной стоимостью. Для этого требуется модернизация производства, перевооружение предприятий", - рассказал премьер. Нужно также устранять транспортные и торговые барьеры, создавать систему продвижения российской продукции за рубежом.

В рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" нужно работать над упрощением налоговой отчетности, созданием более благоприятных условий для самозанятых. "Спрос на льготные кредиты все еще превышает предложение. Нужно заниматься этим таким образом, чтобы малый и средний бизнес имел более значительные возможности кредитоваться на приемлемых для них условиях, включая доступ к дополнительным источникам финансирования", - добавил глава правительства. Малый и средний бизнес также следует шире вовлекать в систему госзакупок.

В части нацпроекта "Производительность труда и поддержка занятости" нужно разработать меры стимулирования, включая финансовые, по предоставлению льготных займов и налоговых преференций как на федеральном, так и на региональном уровне, сказал глава кабмина.

Нацпроект "Культура" должен создать условия для того, чтобы как можно больше людей посещали театры, музеи, концертные залы и библиотеки. Для этого планируется ремонтировать и строить новые учреждения культуры в больших городах, в сельской местности внедрять цифровые технологии, отметил премьер.

В рамках национального проекта "Экология" ключевые пункты - формирование системы обращения с твердыми коммунальными отходами, ликвидация свалок, снижение загрязняющих выбросов в воздух, улучшение качества воды. Для этого нужно создавать стимулы для перехода на наилучшие доступные технологии, заключил Медведев.