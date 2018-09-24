Медведев заявил о необходимости нового механизма переселения людей из непригодного жилья

ГОРКИ, 24 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил о необходимости создать новый механизм переселения людей из непригодного жилья.
"Нужно улучшить механизмы финансирования жилищного строительства, сделать ипотеку более доступной. Также нужно создать новый механизм переселения людей из непригодных для нормальной жизни помещений, увеличить объемы жилищного строительства и продолжить масштабную работу по благоустройству российских городов", - сказал Медведев на заседании президиума Совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам.
Он отметил, что все эти задачи заложены в национальный проект "Жилье и городская среда".
Глава кабмина указал, что с этим нацпроектом увязан другой проект - по развитию культуры. "Мы намерены создать условия, чтобы как можно больше людей посещали театры, музеи, концертные залы и библиотеки. Для этого планируется ремонтировать и строить новые учреждения культуры - в больших городах, в сельской местности, а также, разумеется, внедрять цифровые технологии. И все эти мероприятия необходимо увязывать с комплексным развитием городской среды - а это национальный проект "жилье и городская среда", - пояснил председатель правительства.