Цифровое сотрудничество России и ЕС обсудят на Российской энергетической неделе

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Представители российских и зарубежных компаний обсудят вопросы цифрового сотрудничества в сфере энергетики России и Евросоюза. Дискуссия состоится в рамках Российской энергетической недели, которая пройдет с 3 по 6 октября в Центральном выставочном зале "Манеж" в Москве.

"Эксперты отрасли обсудят возможности интеграции энергетических систем России и ЕС на основе цифровых технологий в среднесрочной перспективе, влияние подобного партнерства на проникновение цифровых технологий в энергетику, роль бизнеса в наращивании российско-европейского сотрудничества и другие не менее актуальные вопросы", - говорится в сообщении Росконгресса.

К участию в обсуждении приглашены гендиректор Signify в России и СНГ Эрик Бенедетти, президент Schneider Electric по России и СНГ Йохан Вандерплаетсе, генеральный директор Nestle в РФ Арво Руотсалайнен, исполнительный вице-президент Eni по развитию рынков в РФ и Центральной Азии Эрнесто Ферленги и старший советник по экологии и энергоэффективности Promaco TR Башир Чалаби. Кроме того, среди приглашенных - замглавы "Газпром нефти" по корпоративным коммуникациям Александр Дыбаль, замминистра энергетики РФ Антон Инюцын и замглавы Минкомсвязи Рашид Исмаилов.

Международный форум по энергосбережению и развитию энергетики "Российская энергетическая неделя" (РЭН) пройдет в Москве с 3 по 6 октября 2018 года. Целью мероприятия является обсуждение актуальной мировой энергетической повестки, определение основных направлений развития отраслей ТЭК, поиск оптимальных решений в ответ на существующие вызовы.