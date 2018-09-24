На развитие магистральной инфраструктуры в 2019 году выделят 323 млрд рублей

ГОРКИ, 24 сентября. /ТАСС/. На модернизацию и расширение магистральной инфраструктуры в проекте бюджета РФ 2019 года заложено 323 млрд рублей. Об этом заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на заседании президиума Совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам.
"По состоянию на текущий момент, в проекте федерального бюджета на следующий год на комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры выделено порядка 323 млрд рублей", - сказал Медведев, открывая заседание президиума Совета.
По словам Медведева, комплексный план - это результат совместной работы Минэкономразвития, Минтранса и Минэнерго. Он отметил, что инфраструктура является ключевым фактором экономического развития. "Длина скоростных магистралей в России на 1 млн человек составляет 5 км, в то время как в Германии это 38 км, в Китае - 16 км, в Турции - 9 км", - указал глава правительства на дефицит транспортной инфраструктуры в России по сравнению с рядом других стран. Он добавил, что одной из причин такого положения дел является нехватка частных инвестиций, неразвитость частно-государственного партнерства в этой сфере.
Медведев напомнил, что Россия намерена развивать транспортные коридоры "Запад-Восток" и "Север-Юг", расширять железнодорожную, автодорожную сеть, а также авиационную, морскую и речную инфраструктуру. При этом Медведев отметил важность увязывания этого комплексного плана с реализацией национальных проектов, а, в частности, проектов по международной кооперации и по безопасным и качественным дорогам.
"Развитие инфраструктуры - это общая задача. Ожидаем, что и частные компании примут в этой работе активное участие", - резюмировал премьер-министр.