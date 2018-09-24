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Пенсионный закон

Госдума обсудит во II чтении блок пенсионных законопроектов 26 сентября

В среду депутаты рассмотрят ратификацию Конвенции Международной организации труда и сопутствующих законопроектов

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Госдума обсудит во втором, основном чтении блок законопроектов по изменению параметров пенсионной системы в среду, 26 сентября. Об этом заявил в понедельник журналистам первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков после заседания Совета палаты.

"В среду главным вопросом будет рассмотрение во втором чтении законопроектов, связанных с пенсионной реформой, - самого законопроекта, ратификации Конвенции [Международной организации труда] и еще ряда [сопутствующих] законопроектов", - сказал Жуков.

В понедельник данный законопроект был поддержан профильным думским комитетом по труду, социальной политике и делам ветеранов. В текст рекомендовано внести ряд важных поправок, предложенных президентом Владимиром Путиным и "Единой Россией".

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Пенсионный законПутин, Владимир ВладимировичРоссия"Единая Россия"
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