Госдума обсудит во II чтении блок пенсионных законопроектов 26 сентября

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Госдума обсудит во втором, основном чтении блок законопроектов по изменению параметров пенсионной системы в среду, 26 сентября. Об этом заявил в понедельник журналистам первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков после заседания Совета палаты.
"В среду главным вопросом будет рассмотрение во втором чтении законопроектов, связанных с пенсионной реформой, - самого законопроекта, ратификации Конвенции [Международной организации труда] и еще ряда [сопутствующих] законопроектов", - сказал Жуков.
В понедельник данный законопроект был поддержан профильным думским комитетом по труду, социальной политике и делам ветеранов. В текст рекомендовано внести ряд важных поправок, предложенных президентом Владимиром Путиным и "Единой Россией".