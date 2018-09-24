На Прегольской ТЭС в Калининграде досрочно введен в эксплуатацию первый энергоблок

КАЛИНИНГРАД, 24 сентября. /ТАСС/. Первый энергоблок мощностью 113,2 МВт введен в эксплуатацию раньше срока на строящейся Прегольской ТЭС в Калининграде, сообщила журналистам в понедельник Наталья Орехова - руководитель пресс-службы Калининградского филиала ООО "Интер РАО - Инжиниринг".

"Генподрядчик - компания "Интер РАО - Инжиниринг" завершило строительство первой парогазовой установки (ПГУ) Прегольской ТЭС в Калининграде. По результатам аттестационных испытаний энергоблок подтвердил возможность нести максимальную электрическую нагрузку в 113,2 МВт", - рассказала она, отметив, что ввод в эксплуатацию первого энергоблока Прегольской ТЭС осуществлен на 10 дней раньше срока, установленного распоряжением правительства РФ.

Ростехнадзор выдал заключение о соответствии вводимого объекта проектной документации, техническим регламентам и нормативно-правовым актам, в том числе требованиям энергетической эффективности. 20 сентября Агентство по архитектуре, градостроению и перспективному развитию правительства Калининградской области выдало разрешение на ввод энергоблока №1 в эксплуатацию.

"Сейчас специалисты ведут пуско-наладочные работы на второй ПГУ, завершаются монтажные работы на двух других установках. Планируемая дата завершения строительства станции - первый квартал 2019 года", - уточнила Орехова.

Строительство Прегольской ТЭС мощностью 454 МВт, состоящей из четырех парогазовых блоков, ведется с июля 2016 года. В начале марта в эксплуатацию были введены Маяковская ТЭС в городе Гусев и Талаховская ТЭС - в Советске, мощностью 156 МВт каждая Cтарт работе новых станций, построенных в рекордно короткие сроки - за полтора года, дал тогда президент России Владимир Путин в ходе рабочей поездки в Калининградскую область.

Ввод новых генерирующих мощностей осуществляется в соответствии с постановлением правительства РФ от 20 октября 2015 года в рамках проекта по обеспечению энергобезопасности Калининградской области, которая отделена от "большой" России территориями иностранных государств.