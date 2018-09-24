Объем Фонда защиты прав дольщиков достиг 3,5 млрд рублей

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Объем Фонда защиты прав граждан - участников долевого строительства достиг 3,5 млрд рублей.

Об этом сообщил в Общественной палате генеральный директор фонда защиты прав граждан - участников долевого строительства и АО "ДОМ.РФ" Александр Плутник.

"Фонд заработал 23 октября 2017 года, сейчас уже 1 тыс. 667 застройщиков работают в нашей информационной системе, 3,5 млрд рублей в компенсационном фонде - это 80 тыс. 429 договоров долевого участия (ДДУ)", - сообщил он в ходе круглого стола "Общественный контроль в системе мер по защите прав участников долевого строительства".

Плутник отметил, что при этом количество квартир, взносы за которые внесли застройщики, превышает количество договоров. "Иногда ДДУ бывают сразу на несколько объектов - квартир у нас 106 тысяч", - добавил руководитель фонда.

Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства создан в статусе публично-правовой компании в 2017 году. Фонд работает по аналогии с Агентством по страхованию вкладов в банковском секторе. Застройщик не может зарегистрировать договор долевого участия с покупателем, если не уплачен взнос в фонд в размере 1,2% от стоимости квартиры, ранее сообщал ТАСС.

Данная норма касается только новых проектов строительных компаний, в которых по состоянию на 21 октября 2017 года не было продано ни одной квартиры. Собранные средства будут использоваться на завершение строительства домов, либо на выплату возмещения дольщикам, если застройщик не справится с обязательствами.