Госдума рассмотрит 25 сентября отчеты об исполнении бюджетов внебюджетных фондов

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Отчеты об исполнении бюджетов Пенсионного фонда РФ, Фонда социального страхования и Фонда обязательного медицинского страхования за 2017 год Госдума рассмотрит на заседании 25 сентября, отчет об исполнении бюджета РФ за 2017 год - 27 сентября. Об этом сообщил журналистам по итогам заседания совета Думы первый вице-спикер нижней палаты парламента Александр Жуков.

"Начнем заседание с рассмотрения отчетов о бюджетах социальных фондов - Пенсионного фонда, Фонда социального страхования и Фонда медицинского страхования", - сказал он.

Затем нижняя палата парламента рассмотрит в первом чтении поправки в Бюджетный кодекс, которые приостанавливают действие норм о том, что все налоговые законы должны вноситься в Госдуму не позже месяца до внесения проекта бюджета на очередной финансовый год. "После отчетов будут рассмотрены поправки в Бюджетный кодекс, приостанавливающие действие целого ряда статей Бюджетного кодекса", - указал Жуков.

"В четверг, 27 сентября, рассмотрим вопрос об исполнении федерального бюджета за 2017 год", - добавил депутат.

Также на этой неделе Госдума рассмотрит во втором чтении законопроект о поступлении в бюджет Пенсионного фонда средств, которые вносятся от конфискации средств коррупционеров, а в первом чтении - изменения в Налоговый кодекс, которыми предлагается включить в перечень видов предпринимательской деятельности, в том числе по патентной системе налогообложения, животноводство и растениеводство, рассказал парламентарий.