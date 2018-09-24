Россия и Белоруссия подписали балансы по поставкам сельхозпродукции на 2019 год

ГОРКИ, 24 сентября. /ТАСС/. Россия и Белоруссия подписали балансы по поставкам сельхозпродукции в 2019 году, сообщил глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев журналистам.

"Впервые у нас заранее подписаны балансы на грядущий, 2019 год, - сказал он. - Балансы будущего года выстроены помесячно, они будут исполнены. Они отличаются от уровня 2018 года, по разной номенклатуре - по-разному. Но в целом - чуть меньше", - сказал он.

Минсельхоз официально сообщил на своем сайте о подписании прогнозных балансов спроса и предложения Союзного государства на 2019 год по молоку, молокопродуктам, мясу и мясопродуктам. "Согласно договоренностям, в целом сохранены объемы взаимных поставок по основным видам молочной продукции, а также согласовано увеличение поставок из Республики Беларусь по отдельным позициям мясной продукции", - говорится в сообщении Минсельхоза.

По словам главы российского ведомства, на текущий год балансы пока не исполнены. "Мы будем думать на предмет того, как нам эти балансы исполнить в 2018 году", - сообщил министр.

Механизм составления прогнозных балансов применяется на протяжении многих лет для согласования взаимных интересов в торговле сельскохозяйственной продукцией между Россией и Белоруссией.

По данным Минсельхоза РФ, за январь-июль 2018 года товарооборот между странами вырос на 2,7% до $2,9 млрд. При этом российский экспорт за отчетный период увеличился на 20,5% до $0,7 млрд.