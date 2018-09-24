Представители ведущих брендов обсудили внедрение маркировки в легкой промышленности

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Более 100 компаний легкой промышленности, в том числе такие бренды как Zolla, Спортмастер, Oodji, Zenden и другие, приняли участие в первом заседании рабочей группы по внедрению маркировки продукции в отрасли. Об этом сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе единого оператора маркировки в РФ - Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ).

"Состоялось первое заседание рабочей группы пилотного проекта по маркировке легкой промышленности, в обсуждении приняли участие представители более 100 участников отрасли, в том числе такие бренды как Zolla, Спортмастер, Oodji, Zenden и другие", - сказал собеседник агентства, отметив, что на встрече были обозначены важные для отрасли вопросы по структуре цифрового кода и способам его нанесения на товары.

Руководитель проекта "Легкая промышленность" ЦРПТ Вера Волкова отметила, что технические и программные решения, реализуемые сегодня в экспериментах по маркировке обуви и табачной продукции, будут масштабированы на работу с другими товарными категориями. "Мы рассчитываем на максимальную вовлеченность отрасли в эксперимент, для того чтобы переход к обязательной маркировке для всех был легким, и на активную работу членов рабочей группы в разработке методических рекомендаций и предложений", - прокомментировала она.

В ЦРПТ добавили, что старт пилотного проекта по маркировке одежды намечен на декабрь 2018 года, но точные сроки эксперимента будут утверждены постановлением правительства.

Согласно распоряжению правительства РФ, утвержден перечень 10 товарных групп, которые с 2019 года подлежат обязательной маркировке: табак, духи, обувь, шины и пневматические покрышки, фотокамеры и лампы-вспышки, а также пять групп изделий легкой промышленности. Срок для введения маркировки табачной продукции 1 марта 2019 года, для обуви - 1 июля 2019 года, для остальных групп товаров - 1 декабря 2019 года.

В рамках пилота используется двухмерный цифровой код в формате DataMatrix, который наносится непосредственно на упаковку производителем и содержит детальные данные о продукте: наименование, производитель, дата, время и место выпуска. По первичным документам осуществляется автоматизированный контроль движения товара и его вывод из оборота на основе полученных с контрольно-кассовой техники данных.