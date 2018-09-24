Патрушев: ущерб аграриев от погодных аномалий составит в 2018 году более 6 млрд рублей

ГОРКИ, 24 сентября. /ТАСС/. Минсельхоз РФ пересмотрел сумму потерь аграриев от введения чрезвычайных ситуаций (ЧС) из-за неблагоприятных погодных условий в текущем году в сторону увеличения, ущерб составит "чуть более 6 млрд рублей". Об этом сообщил журналистам глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев.

"В целом 22-23 региона пострадали от ЧС. На сегодняшний день ущерб подсчитан по 18 [регионам]. Я думаю, что порядка 6, чуть больше 6 млрд рублей", - сказал он.

19 сентября министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев на "правительственном часе" в Госдуме говорил о том, что сумма ущерба аграриев от введения ЧС из-за неблагоприятных погодных условий в 18 регионах России составляет 5,85 млрд руб. Тогда же он отмечал, что после получения полной информации об объемах ущерба правительство России проведет оценку по компенсациям.