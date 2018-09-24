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Свыше 10 трлн рублей льготных кредитов выдадут бизнесу за шесть лет

Предполагается, что ставка будет рассчитываться по схеме "ключевая ставка плюс 2%", но не выше 8,5%

ГОРКИ, 24 сентября. /ТАСС/. Минэкономразвития ожидает, что в течение шести лет малому бизнесу и среднему бизнесу будет выдано более 10 трлн рублей льготных кредитов, в том числе в 2019 году - около 1 трлн рублей, сообщил журналистам министр экономического развития Максим Орешкин по итогам заседания президиума по стратегическому развитию и нацпроектам.

"Два самых тяжелых и важных направления: это обеспечение доступными кредитными ресурсами малые и средние предприятия. У нас запланировано за шестилетний срок выдача более 10 трлн рублей льготных кредитов по ставке "ключевая ставка плюс 2%", но не выше 8,5% конечная ставка для заемщика. Уже в следующем году мы должны превысить по этой новой программе 1 трлн рублей выдачи новых кредитов", - сказал министр.

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РоссияОрешкин, Максим Станиславович
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