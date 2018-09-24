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Совет по стратегическому развитию одобрил развитие магистральной инфраструктуры до 2024 г.

По словам главы Минтранса РФ Евгения Дитриха, на реализацию соответствующего плана направят 6,3 трлн рублей

ГОРКИ, 24 сентября. /ТАСС/. Президиум Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам утвердил комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры РФ до 2024 года с минимальными уточнениями, сообщил журналистам министр экономического развития Максим Орешкин.

"Сегодня на президиуме мы уже рассматривали конкретный список объектов. В целом он [план развития] был утвержден, небольшие доработки предстоят", - сказал министр.

По словам министра транспорта Евгения Дитриха, план предполагает 6,3 трлн рублей инвестиций, из них 3 трлн - частных вложений.

"В целом на магистральный план предусматривает направить в течение шести лет 6,3 трлн рублей. Соответственно, 1,57 трлн рублей - это предусмотренные ранее в программе мероприятия. 1,45 трлн рублей - это средства, которые выделяются дополнительно на реализацию этого плана. И около 3 трлн рублей - это частные инвестиции, которые будут направлены на реализацию проектов", - сказал он.

Развитие портовых мощностей

Дитрих также сообщил, что план предполагает расширение портовых мощностей на треть, до 1,37 млрд т грузов в год.

"В течение ближайших шести лет, исходя из рассмотренного сегодня проекта комплексного плана, должны быть существенно расширены наши портовые мощности. До 1,37 млрд т увеличены, более чем на треть", - сказал он.

О документе

Минэкономразвития РФ ранее подготовило проект комплексного плана развития магистральной инфраструктуры. В нынешнюю версию документа внесено 690 объектов. Большую часть средств - 6,5 трлн рублей - планируется инвестировать в транспортную инфраструктуру.

В разделе автомобильной инфраструктуры - 296 проектов (строительство дорог и мостов). Раздел по внутреннему водному транспорту включает 38 проектов. Попавшие в план 104 железнодорожных проекта включают строительство скоростных и высокоскоростных магистралей, а также модернизацию действующих путей (в списке проекты высокоскоростных магистралей Москва - Казань и Екатеринбург - Челябинск, а также скоростная магистраль из Краснодара до Грозного и далее до Махачкалы). В план также попали развитие БАМ и Транссиба, строительство Мурманского транспортного узла, транспортных коридоров в Приморье.

В разделе морской инфраструктуры 98 проектов - в основном это строительство портовой инфраструктуры, в частности, проект создания сухогрузного района в порту Тамань, который, как и мост через Лену, был отложен из-за финансирования крымских строек.

В списке министерства также строительство ледоколов для работ в Северо-Западном и Дальневосточном морских бассейнах.

 

Теги
РоссияДитрих, Евгений ИвановичОрешкин, Максим Станиславович
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