В рамках нацпроекта в России планируется расселить 10 млн кв. м аварийного жилья

ГОРКИ, 24 сентября. /ТАСС/. Около 10 млн кв. м аварийного жилья будет расселено за шесть лет в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда", заявил министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев журналистам.

"У нас большая программа работала в течение 10 лет, накоплен серьезный опыт, мы работали над тем, чтобы снести и переселить людей из аварийного жилья, поставленного на учет до 1 января 2012 года. Теперь эта программа будет продолжена в рамках национального проекта", - сказал он по итогам заседания президиума Совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам.

"Там у нас достаточно серьезные задачи, когда мы должны переселить около 10 млн кв м жилья", - сообщил глава ведомства.

Объем бюджетных ассигнований

Объем бюджетных ассигнований на национальный проект "Жилье и городская среда" на шесть лет составит 891 млрд рублей, отметил Якушев.

"Общий объем федеральных ассигнований на данный момент - это 891 млрд рублей со всеми вместе, имеются в виду региональные бюджеты. Плюс внебюджетные источники - цифра чуть выше 1 трлн рублей в целом сегодня в паспорте национального проекта", - сказал он.

Объем внебюджетных источников может увеличиться за счет привлечения бизнеса к механизмам развития застроенных территорий, добавил министр.

Национальный проект "Жилье и городская среда", состоит из четырех федеральных проектов, уточнил министр. "Первый - "Ипотека", второй - "Жилье", третий - "Городская среда", четвертый - федеральный проект, касающийся сноса аварийного жилья", - пояснил Якушев.