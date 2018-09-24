Минтранс: мост на Сахалин предусмотрен в плане развития инфраструктуры

ГОРКИ, 24 сентября. /ТАСС/. Мост на Сахалин предусмотрен в плане развития магистральной инфраструктуры, проект требует поиска средств и доработки.

Об этом сказал министр транспорта РФ Евгений Дитрих по итогам заседания президиума Совета по стратегическому развитию и приоритетным проектам.

"Мост на Сахалин содержится в этом комплексном плане. Источники финансирования по этому проекту уточняются", - сказал он.

Проект перехода с Сахалина на материк рассматривается в двух вариантах - мост или тоннель. Сейчас приоритетным является проект железнодорожного моста через пролив Невельского. Общая длина железнодорожной линии должна составить 580 км. Стоимость всего проекта без НДС - 540,3 млрд рублей, из них мост - 252,8 млрд рублей. Стройка пройдет в 2018-2023 годах.

Первый заместитель генерального директора РЖД Александр Мишарин говорил, что монополия считает возможным софинансирование компаниями из списка помощника президента Андрея Белоусова железнодорожных проектов, в частности высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва - Казань и мостового перехода на Сахалин.