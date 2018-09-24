Нацпроект по международной кооперации предусматривает рост экспорта до $250 млрд

ГОРКИ, 24 сентября. /ТАСС/. Президиум Совета при президенте по стратегическому развитию и приоритетным проектам одобрил Национальный план "Международная кооперация и экспорт", предусматривающий рост объема экспорта до $250 млрд к 2024 году. Об этом сказал министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров после заседания президиума Совета.

"В целом паспорт проекта одобрен, он обеспечивает поддержку экспорта для достижения поставленной цели - объема экспорта к 2024 году <...> $250 млрд", - сказал он.