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Нацпроект по международной кооперации предусматривает рост экспорта до $250 млрд

Согласно плану, данный объем экспорта должен быть обеспечен к 2024 году

ГОРКИ, 24 сентября. /ТАСС/. Президиум Совета при президенте по стратегическому развитию и приоритетным проектам одобрил Национальный план "Международная кооперация и экспорт", предусматривающий рост объема экспорта до $250 млрд к 2024 году. Об этом сказал министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров после заседания президиума Совета.

"В целом паспорт проекта одобрен, он обеспечивает поддержку экспорта для достижения поставленной цели - объема экспорта к 2024 году <...> $250 млрд", - сказал он.

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