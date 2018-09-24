Два завода из псковского электротехнического кластера получат 300 млн рублей

ПСКОВ, 24 сентября. /ТАСС/. Два импортозамещающих производства, входящих в электротехнический кластер Псковской области, получат 300 млн рублей из федерального бюджета по инициативе Министерства промышленности и торговли России, сообщила пресс-служба областного правительства. Одно из предприятий занимается разработкой устройств для энергетики, а второе намерено увеличить долю грузоподъемных систем на российском рынке.

"Два инвестиционных проекта, реализация которых идет на территории электротехнического промышленного кластера Псковской области, получат поддержку Министерства промышленности и торговли России. Такое решение приняла комиссия по конкурсному отбору совместных проектов участников промышленных кластеров. Объем господдержки составит более 300 млн рублей", - отмечается в сообщении.

Средства, которые Минпромторг предоставит предприятиям, являются целевыми. Их можно направить на создание и испытания новых образцов техники, а также на закупку и разработку передовых технологий. Об этом сообщил ТАСС член комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству, глава экспертного совета Госдумы по особым экономическим зонам, развитию промышленных кластеров и контрактного производства нового типа Александр Козловский.

"Эти средства являются целевыми, деньги сначала предприятие тратит, а потом идет возмещение из федерального бюджета этих затрат. Это затраты на разработку, на новые образцы техники, на ее испытание, на закупку и разработку технологий. Очень важно, что через программу Минпромторга поддерживаются именно инновационные предприятия, которые занимаются развитием технологий, выпуском новых изделий, разработками, которые возрождают науку на производственных предприятиях", - сказал собеседник агентства.

Козловский также добавил, что благодаря федеральной программе, "у предприятий появляются свободные деньги". "Получив от Минпромторга возмещение затрат, у предприятий появляются свободные деньги. И в дальнейшем предприятия снова вкладывают эти средства в производство и реализуют новые программы", - уточнил депутат Госдумы.

По мнению губернатора Псковской области Михаила Ведерникова, подобные инновационные проекты имеют особое значение для социально-экономического развития региона, а также для электротехнической и машиностроительной промышленности страны. "Я очень рад, что они нашли федеральную поддержку. Это новые рабочие места, дополнительные инвестиции в развитие производств, которые позволят предприятиям электротехнического кластера и дальше успешно работать на решение поставленных президентом России задач импортозамещения и обеспечения энергетической безопасности страны", - приводит пресс-служба слова Ведерникова.

Развитие энергетики и машиностроения

Как пояснили в администрации региона, один из проектов реализует компания "Электроград", которая занимается разработкой и освоением современных газонаполненных выключателей и дугогасительных камер. Общий объем инвестиций составит около 477 млн рублей.

Второе предприятие, которое получит финансовую поддержку Минпромторга, - Великолукский опытный машиностроительный завод. Он реализует проект по организации производства автоматизированных грузоподъемных и транспортных систем. К 2024 году предприятие планирует занять 12% российского рынка, сократив объемы импорта в Россию этого вида продукции. Инвестиции в проект составят более 195 млн рублей, будет создано 100 рабочих мест.

Об электротехническом кластере Псковской области

Электротехнический кластер Псковской области сформировался в 2016 году и был одним из первых включен в реестр Минпромторга РФ. В состав кластера входят 19 промышленных предприятий, выручка которых в 2017 году составила почти 13 млрд рублей. На предприятиях кластера работает порядка 5400 человек.

Ранее гендиректор Агентства инвестиционного развития Псковской области Юрий Подобед заявил, что число предприятий электротехнического кластера Псковской области увеличится в 2018 году и будет насчитывать более 20 производств. Новые заводы будут выпускать специализированное оборудование и комплектующие к нему.

Общая стоимость проектов псковского электротехнического кластера составляет порядка 1,7 млрд рублей. Вся выпускаемая кластером продукция является импортозамещающей. Объем федеральной поддержки до 2020 года составит более 700 млн рублей.