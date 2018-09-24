На поддержку экспорта продукции АПК выделят 350 млрд рублей за шесть лет

ГОРКИ, 24 сентября. /ТАСС/. Финансовая поддержка экспорта продукции агропромышленного комплекса (АПК) РФ в рамках нацпроекта "Международная кооперация и экспорт" составит 350 млрд рублей за шесть лет. Об этом сообщил журналистам глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев.
"Паспорт нацпроекта "Международная кооперация и экспорт" в целом утвержден, принят за основу. По агропромышленному комплексу общий объем финансирования по увеличению экспорта [в рамках этого нацпроекта] составит порядка 350 млрд рублей за шесть лет", - сказал министр.
По его словам, эти деньги будут использованы для увеличения товарной массы. "Нам в первую очередь нужно произвести продукцию, которую мы в дальнейшем будем экспортировать", - добавил Патрушев.
Цель нацпроекта - создать условия для устойчивого роста экспорта российской несырьевой продукции за счет комплекса специализированных отраслевых мер финансовой и нефинансовой поддержки.
Ранее также стало известно о том, что объем финансирования госпрограммы развития АПК в России из средств федерального бюджета в 2022-2025 годах может составить 1,5 трлн рублей. Одной из целей реализации госпрограммы является продвижение экспорта российской агропродукции. Как сообщал ранее министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев, Минсельхоз планирует до конца года внести в правительство проект обновленной программы развития сельского хозяйства, которая будет продлена до 2025 г. Планируется, что все действующие меры господдержки будут сохранены в документе. Ключевые изменения связаны с включением в нее федеральных проектов "Экспорт продукции АПК" и "Создание системы поддержки фермеров и сельскохозяйственной кооперации", пояснял он.
Президент России Владимир Путин в майском указе поручил увеличить экспорт несырьевых неэнергетических товаров до $250 млрд к 2024 году. При этом экспорт продукции АПК должен вырасти до $45 млрд.