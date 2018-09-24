Исследование: работодатели готовы переплачивать сотрудникам из-за дефицита профессионалов

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Тенденция, когда работодатель готов переплачивать своим работникам из-за недостатка квалифицированных кадров на рынке, наметилась в России. Об этом говорится в исследовании международной рекрутинговой компании Hays и Oxford Economics о состоянии глобального рынка труда.

"Основной и наиболее увеличившийся за прошедший год показатель индекса - давление на зарплаты на должностях, требующих высокой квалификации. Его значение выросло по сравнению с прошлым годом почти на 1 пункт (0,8). Возросший показатель говорит о том, что рынок испытывает недостаток в квалифицированных специалистах для ряда позиций, что влечет за собой неравномерный рост их заработной платы и готовность работодателей им переплачивать", - говорится в исследовании.

Также отмечается, что за последний год уровень вовлеченности трудоспособного населения в экономику упал на 1 пункт. "Это обусловлено рядом факторов, одним из которых может быть рост количества самозанятых граждан. Такая тенденция ожидается не только в этом, но и следующем году, что может сократить пул необходимых специалистов", - говорится в материалах исследования.

"Сегодня работодатели готовы перекупать и удерживать ценные кадры. По нашим оценкам, эта тенденция будет только сохраняться. Сокращение трудоспособного населения также не может не сказаться на общем состоянии рынка труда, а вот эффект от внедрения мер государственной политики по увеличению пенсионного возраста, продвижению программ по активному долголетию <...> мы сможем оценить далеко не сразу", - прокомментировал результаты исследования генеральный директор Hays Россия Алексей Штейнгардт.

В числе наиболее востребованных специалистов в исследовании называются блокчейн-девелоперы, инженеры по безопасности, менеджеры по продажам и продукту, специалисты по закупкам с опытом в интернет-торговле, разработчики мобильных приложений.

Индекс состояния глобального рынка труда 2018 года - уже седьмое по счету исследование компании, в этом году в нем приняли участие 33 страны, в том числе Россия. Компания Hays оказывает услуги клиентам различного профиля, работающим как в частном, так и в государственном секторе, занимаясь подбором сотрудников на постоянные должности, а также на контрактную и временную основу. По состоянию на 30 июня 2017 года она насчитывает 10 тыс. сотрудников, которые работают в 33 рынках странах, включая Россию.