Вологодская область планирует полностью обеспечить население картофелем и овощами

ВОЛОГДА, 24 сентября. /ТАСС/. Аграрии Вологодской области планируют собрать не менее 56 тыс. тонн картофеля и 7,6 тыс. тонн овощей и полностью обеспечить этими культурами население региона. Об этом сообщил начальник департамента сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Вологодской области Сергей Поромонов.
"План по сбору картофеля составляет в этом году 56,5 тыс. тонн, и мы прогнозируем, что он будет выполнен на 100%. Запланировано также собрать не менее 7,6 тыс. тонн овощей открытого грунта, этот показатель будет выполнен, и мы обеспечим население овощами и картофелем полностью", - сказал Поромонов на оперативном совещании у губернатора области.
На данный момент, сообщил руководитель департамента, обработано 58% посевных площадей под картофель, собрано 38 тыс. тонн при средней урожайности в 233 центнера с гектара. В прошлом году из-за холодного и дождливого лета удалось собрать менее 100 центнера с гектара. Кроме того, убрана четверть посевных площадей с овощами - 55 га, собрано 2,2 тыс. тонн.
В то же время зерна планируется получить 150 тыс. тонн при плане в 220 тыс. тонн, льноволокна - 2,5 тыс. тонн при плане в 3,4 тыс. тонн, поскольку этой культуры было посеяно на 600 га меньше. "Снижение посевных площадей на 9,3 тыс. га до 353 тыс. га обусловлено тем, что холодное, сырое лето прошлого года, переувлажнение почв не позволило подготовить их осенью к предстоящей посевной, а выполнить весь объем работ весной невозможно", - пояснил руководитель департамента.
При этом предприятия продолжают заготовку кормов на зиму, выполнено 94% от плана - заготовлено 287 тыс. тонн травяных кормов или более 21 центнеров на одну голову скота при плане в 23 центнера. Уже сейчас хозяйства готовятся к следующей посевной, ведется подготовка семян, посев озимых зерновых культур, вспашка.