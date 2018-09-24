"Русская сталь" предложила включить в инвестпрограмму РЖД 14 объектов инфраструктуры

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Ассоциация "Русская сталь" предложила включить в инвестпрограмму РЖД 14 мероприятий по развитию инфраструктуры общего пользования, говорится в письме "Русской стали" вице-премьеру Дмитрию Козаку, приложенном к поручению вице-премьера (копия есть у ТАСС).
Предложения "Русской стали" Козак поручил совместно проработать Минтрансу РФ, Минэкономразвития РФ, Минпромторгу РФ и РЖД. В Минтрансе РФ подтвердили поступление соответствующего поручения.
Среди мероприятий, которые "Русская сталь" предлагает реализовать, - добавление двухпутного участка от Мурманска до Петрозаводска, реконструкция и увеличение длины железнодорожных путей станции Оленегорск, строительство второго пути примыкания станции Костомукша-товарная к "Карельскому окатышу" и другие.
"В настоящее время ведется разработка инвестиционной программы РЖД, в которую ассоциация предприятий черной металлургии "Русская сталь" считает правильным и своевременным включить проекты развития железнодорожной инфраструктуры общего пользования под возрастающие грузопотоки металлургического сырья и готовой продукции", - говорится в письме, подписанном президентом "Русской стали" и основным владельцем НЛМК Владимиром Лисиным.
Средства, вложенные РЖД в развитие предложенной инфраструктуры, окупятся быстро за счет увеличения объемов платежей за перевозку металлопродукции, являющейся высокодоходным грузом. При росте объемов погрузки сырья и готовой продукции на 12 млн т платежи в адрес РЖД вырастут на 3,5 млрд рублей в год, приводит президент "Русской стали" расчеты экспертов ассоциации.
По данным письма, за последние пять лет металлургические предприятия увеличили объемы производства на 2,5 млн т, грузоперевозки металлопродукции - на 2 млн т, сырья - на 6 млн т. Исходя из инвестиционных проектов, находящихся в стадии реализации, планируется увеличение производства в среднесрочной перспективе минимум на 3 млн т, увеличение перевозок сырья и готовой продукции - на 12 млн т, в том числе и на экспорт, говорится в тексте письма. Тем не менее отмечается, что существующая железнодорожная инфраструктура требует развития, особенно в части расшивки "узких мест" для перевозки целевого объема.