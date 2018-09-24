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В "Лаборатории Касперского" оценили вероятность эксплуатации новой уязвимости Windows

В компании также отметили, что пользователям важно будет оперативно установить обновление операционной системы, где эта уязвимость устранена

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Злоумышленники с низкой долей вероятности смогут эксплуатировать новую уязвимость операционной системы Windows, считают в "Лаборатории Касперского".

В мае компания Zero Day Initiative, занимающаяся кибербезопасностью, обнаружила в Windows 7 уязвимость и уведомила об этом Microsoft. В понедельник Zero Day Initiative сообщила, что уязвимость так и не была исправлена.

"Вероятность того, что эту уязвимость можно проэксплуатировать, довольно низкая. Максимум, что она позволит сделать злоумышленникам, - приостановить работу процесса, в котором проблемный файл открывается", - сказал эксперт отдела эвристического детектирования и исследования уязвимостей "Лаборатории Касперского" Александр Лискин.

В "Лаборатории Касперского" отметили, что пользователям важно будет оперативно установить обновление операционной системы, в котором эта уязвимость будет устранена.

ТАСС пока не получил ответа на запрос Microsoft по этому вопросу.

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