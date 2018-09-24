ФАС предложила собственные меры по поддержке подсанкционных компаний

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба России предложила меры по поддержке компаний, подпавших под санкции, в частности, механизм предоставления ценовой преференции на закупках. Об этом ТАСС сообщили в ФАС.
"В качестве альтернативы предложенным в проекте документа мерам поддержки компаний, в отношении которых введены санкции, мы предлагаем министерству (Минпромторгу - прим. ТАСС) рассмотреть механизм предоставления ценовой преференции на закупках", - сказал агентству начальник управления контроля размещения госзаказа ФАС РФ Артем Лобов.
Ранее он говорил, что предложение Минпромторга по поддержке "Русских машин" подпавшего под санкции США Олега Дерипаски через предоставление холдингу преференций при госзакупках несет риски монополизации рынков.
Холдинг "Русские машины" может получить преференции при закупках техники для нужд субъектов России и муниципальных нужд, отмечалось в проекте постановления правительства, размещенного накануне на портале проектов нормативно-правовых актов.
В Минпромторге отмечали, что господдержка "Русских машин" ("Русские машины" - основной акционер группы "ГАЗ") не приведет к сокращению доли других автопроизводителей на рынке и не нарушит конкуренцию.
В частности, проект постановления предполагает, что заказчик при закупках дорожно-строительной спецтехники, автобусов и грузовиков отклонит все заявки, поступившие не от компаний, подконтрольных группе "ГАЗ" и холдингу "Русские машины" Дерипаски. Эти компании включены в специальный перечень. При этом отклонить заявки не от компаний Дерипаски заказчик сможет, только если получит не менее двух предложений о поставке техники, производителем которых являются компании из спецперечня.