Москву и Нижний Новгород к 2024 году может соединить ВСМ

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Проект высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва-Гороховец включен в проект Комплексного плана модернизации и расширения магистральной транспортной и энергетической инфраструктуры на период до 2024 года, подготовленный Минэкономразвития, сообщил журналистам замминистра транспорта РФ Алан Лушников.
"Сейчас идет обсуждение проекта магистрального плана. Он в предварительном виде внесен МЭР в правительство. Внутри магистрального плана один из проектов высокоскоростная железная дорога до Нижнего Новгорода, то есть она идет до Гороховца по новым путям, от Гороховца заходит в Нижний Новгород по существующей железной дороге. Общая стоимость проекта около 621,5 млрд рублей, из которых 200 млрд рублей - капитальный гранд федерального бюджета, 200 млрд рублей - РЖД, остальное - частные деньги", - сказал он.
"Кроме того, необходимо еще 148 млрд рублей: их вложат нужно в депо и в развитие станций Москва-Техническая, Москва-Курская, а также третий-четвертый пути (сейчас проходит два пути, нужно построить еще два) и третий- четвертый главные пути на подходе существующей инфраструктуры к Москве. Сейчас все параметры обсуждаются", - добавил он.
По словам замминистра, строительство может начаться в 2019 году, а завершиться в 2024 году.
Ранее министр экономического развития Максим Орешкин сообщил журналистам, что президиум Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам утвердил комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры РФ до 2024 г. с минимальными уточнениями.