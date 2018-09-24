Капитальные затраты на ВСМ Екатеринбург - Челябинск оцениваются в 380 млрд рублей

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Капитальные затраты на строительство высокоскоростной магистрали (ВСМ) Екатеринбург - Челябинск могут составить 380 млрд рублей, сообщил журналистам замминистра транспорта РФ Алан Лушников.
"Ключевой вопрос в этом проекте, точно так же, как и в любом проекте ВСМ, - возможность государственной поддержки. Без государственной поддержки этот проект не работает. Необходим капитальный грант на стадии строительства, - сказал он. - При формировании магистрального плана мы обсуждали цифру 180 млрд рублей, но сейчас в бюджете их нет".
Ранее сообщалось, что Федеральный центр проектного финансирования (ФЦПФ, группа ВЭБ) совместно с Челябинской и Свердловской областями при одобрении РЖД выступили с инициативой подготовки и реализации проекта создания уральской скоростной магистрали между Челябинском и Екатеринбургом. Для подготовки проекта правительством Челябинской области и ФЦПФ создана компания "Уральская скоростная магистраль", в капитал которой вложено по 50 млн рублей каждой из сторон.
Проект ВСМ предполагает строительство новой двухпутной железнодорожной линии со скоростью движения 250 км/ч, которая соединит два областных центра и сократит время в пути из одного города в другой, по предварительным оценкам, до 1 часа 10 минут с нынешних пяти с лишним часов. Проектирование и строительство магистрали будет обеспечиваться за счет собственных средств частного инвестора и привлеченного финансирования.