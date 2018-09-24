Бывшие здания генконсульств США и Франции в Петербурге планируется сдавать в аренду

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 сентября. /ТАСС/. Освобожденные здания генеральных консульств Франции и США, а также помещения бывшей резиденции генерального консула США в Санкт-Петербурге планируется сдавать в аренду. Об этом сообщили ТАСС в понедельник пресс-службе городского комитета по внешним связям.

"Здания на Гродненском переулке и на Фурштатской улице, в которых ранее располагались резиденция Генерального консула США в Санкт-Петербурге и здание Генерального консульства США в Санкт-Петербурге соответственно, а также здание на набережной реки Мойки, где ранее располагалось Генеральное консульство Франции в Санкт-Петербурге, в настоящее время планируются к сдаче в аренду. Арендодателем выступает Санкт-Петербург в лице Санкт-Петербургского государственного унитарного предприятия "Инпредсервис", - отметили в комитете.

Отмечается также, что "параллельно с поиском арендаторов посредством открытых источников ведутся переговоры о сдаче в аренду данных объектов недвижимости представителям дипломатических представительств других государств". Именно дипломатическим учреждениям будет отдано предпочтение при выборе арендатора, указали в ведомстве.

В комитете пояснили, что извещение о проведении открытого аукциона на право заключения договоров аренды указанных зданий было опубликовано на соответствующем сайте 14 сентября. Помещения планируется сдавать в аренду сроком на 10 лет. Согласно данным сайта, начальной ценой лота является ежемесячная плата без учета НДС. Шестиэтажное бывшее здание Генконсульства США со встроенным гаражом на четыре автомобиля предлагается арендовать за 3,35 млн рублей в месяц, двухэтажное строение 1898 года постройки со встроенным гаражом на две машины на Гродненском переулке - за 1,15 млн рублей в месяц, здание на набережной Мойки с гаражом на три автомобиля - за 1,13 млн рублей.

По данным на сайте генконсульства Франции в Петербурге, представительство переехало с набережной реки Мойки, дом 15, в 2014 году, оно расположилось на Невском проспекте, дом 12, где находится Французский институт. Сотрудники Генерального консульства США на Фурштатской улице освободили здание 31 марта этого года - РФ потребовала закрыть представительство после антироссийских шагов Вашингтона, в частности закрытия российского консульства в Сиэтле в связи с делом экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля.