Эксперт: переход на эскроу-счета в долевом строительстве не снизит доступность жилья

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Переход к новому механизму продажи строящегося жилья в России не отразиться на его доступности для населения. Такое мнение высказал гендиректор ДОМ.РФ Александр Плутник в Общественной палате РФ в ходе круглого стола "Общественный контроль в системе мер по защите прав участников долевого строительства".
"По нашим расчетам, рост цен на жилье от перехода на модель эскроу-счетов может составить 2-2,5%, что не так много при условии снижения ипотечных ставок. Снижения доступности жилья для граждан не произойдет", - сказал Плутник.
Президент России Владимир Путин в июле 2018 года подписал закон, предусматривающий создание новой системы финансирования жилищного строительства, который должен усилить защиту прав дольщиков. Одно из основных изменений закона - то, что застройщики теряют право напрямую привлекать деньги дольщиков с 1 июля 2019 года. Новый тип реализации жилья подразумевает, что покупатель отдает деньги не напрямую в кассу застройщику, а на застрахованный счет эскроу в уполномоченный банк, который хранит их и отдает девелоперу только после того, как дом будет введен в эксплуатацию.
Механизм эскроу-счетов позволит перенести риски с покупателей жилья на других участников рынка - застройщиков и банки, закрыть проблему обманутых дольщиков и снизить нагрузку на федеральный и региональные бюджеты, за счет которых сейчас происходит достройка проблемных объектов, полагает гендиректор ДОМ.РФ. Однако банки практически не финансируют жилищное строительство, потому что это рискованный сегмент, и Банком России введены достаточно жесткие нормативы по кредитованию застройщиков, пояснил он.
Для роста объемов жилищного строительства необходим ряд регуляторных изменений, сокращающих давление на капитал банков, считает Плутник. "Среди таких мер сейчас рассматривается вариант поручительства или независимой гарантии, которую мы сможем предоставлять тем банкам, которые будут одобрены в качестве уполномоченных Банком России", - уточнил он.