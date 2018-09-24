Эксперт: переход на эскроу-счета в долевом строительстве не снизит доступность жилья

Сенатор: расширение мегаполисов в РФ может быть невыгодным из-за дорогой инфраструктуры

Нацпроект предусматривает рост объемов ввода жилья в полтора раза до 120 млн кв. метров к 2024 году при текущих макроэкономических показателях

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