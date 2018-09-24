Специальный поселок будет создан в Забайкалье для размещения сотрудников Удоканского ГМК

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Специальный вахтовый поселок будет создан в Забайкалье для размещения сотрудников будущего Горно-металлургического комбината "Удокан". Об этом ТАСС сообщил зампредседателя краевого правительства Сергей Новиченко по итогам заседания промышленно-инвестиционного совета края, которое состоялось на площадке "Норникеля" в Москве.
"Что касается работников будущего комбината - то для их комфортного проживания планируется полноценный вахтовый поселок с инфраструктурой, наверно, сопоставимый по количеству жителей с Новой Чарой (поселок, в котором проживает около трех тыс. человек - прим. ТАСС). Потому что 2,5 тыс. высокопроизводительных рабочих мест. Это важно, поселок будет", - сказал он.
Также Новиченко отметил, что реализация Удоканского проекта создаст от 10 до 15 тыс. новых рабочих мест в смежных отраслях.
"Самое главное, что с помощью возможностей, которое дает нам в том числе федеральное законодательно и федеральная программа поддержки, мы сегодня нашли решение по электричеству, по транспортной инфраструктуре. Сегодня я, наверно, уже могу говорить, что нет каких-то сдерживающих моментов, которые мешали бы двигаться этому проекту и по докладу одного из участников мероприятия - представителя Байкальской горной компании, проектная документация по всем комплексам подготовлена и проходит необходимые экспертизы, собственно до ввода первой очереди в эксплуатацию у компании 48 месяцев", - добавил он.
Удоканское месторождение меди с ресурсами почти в 27 млн тонн является крупнейшим в России и одним из крупнейших в мире. Оно расположено в Каларском районе на севере Забайкалья. Актуальный план освоения Удокана предполагает строительство промышленного комплекса, ориентированного на производство катодной меди и концентрата с содержанием меди 45%. Освоением месторождения занимается Байкальская горная компания (БГК, контролирует USM Holdings Алишера Усманова).