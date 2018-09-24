Сенатор: расширение мегаполисов в РФ может быть невыгодным из-за дорогой инфраструктуры

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Интенсивный рост объемов строительства жилья в Москве и Санкт-Петербурге может привести к перекосу в плотности населения страны при необоснованно высоких расходах на инфраструктуру. Соответствующее мнение было высказано в ходе круглого стола на тему "О ходе подготовки национального проекта по направлению "Жилье и городская среда" в Совете Федерации.
Нацпроект предусматривает рост объемов ввода жилья в полтора раза до 120 млн кв. метров к 2024 году при текущих макроэкономических показателях, ранее сообщал ТАСС.
"Мы понимаем, что сейчас Москва и Санкт-Петербург, Ленинградская область являются самими застраиваемыми [территориями], увеличение там квадратных метров повлечет за собой определенный перекос в плотности населения", - сказал председатель Комитета Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности Андрей Кутепов.
Вместе с тем, затраты на инфраструктуру, сопутствующие расширению агломераций, не всегда являются эффективными, продолжил в свою очередь первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Аркадий Чернецкий.
"Расширяя Москву до бесконечности - длина коммуникаций возрастает, это ведь огромные деньги. Мы тянем коммуникации куда-то очень далеко, когда тот же самый объем жилья в более компактных городах можно получить при меньших затратах на инфраструктуру", - сказал сенатор.
Наличие диспропорции в структуре жилищного строительства в России ранее в ходе мероприятия отметил замминистра строительства и ЖКХ Никита Стасишин. Спрос населения на жилье формируют 10 мегаполисов в России, отметил он.