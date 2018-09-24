Минприроды считает преждевременным беспокойство о повышении платежей за вывоз мусора

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Беспокоиться о повышении платежей за вывоз мусора для населения преждевременно, так как в регионах России еще не утверждены соответствующие тарифы. Об этом сообщили в понедельник ТАСС пресс-службе Минприроды РФ.
Ранее председатель комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов заявил, что Федеральной антимонопольной службе (ФАС) необходимо взять под контроль ситуацию с возможным ростом платежей по вывозу мусора для населения. По данным мониторинга, проведенного комитетом, платеж по вывозу мусора для семьи из трех человек, проживающей в квартире площадью 60 кв. м в ряде регионов с 2019 года может увеличиться в 50 с лишним раз.
"Основная задача субъектов РФ - запуск и безусловное функционирование с 1 января 2019 года новой системы по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Одним из элементов данной системы является установление соответствующего тарифа регоператору. При этом ФАС России не наделен полномочиями по проверке достоверности тарифа до его утверждения", - уточнили в Минприроды.
При этом в целях контроля за переходом субъектов на новую систему с обращением ТКО министерство направило в регионы циркулярное письмо о необходимости представления данных о планируемых тарифах. "Таким образом до тех пор, пока в субъектах не будут полностью утверждены тарифы и не проведена их оценка, о системных выводах говорить преждевременно", - считают в Минприроды.
Федеральный закон "Об отходах производства и потребления" был принят в декабре 2014 года. Согласно закону, все регионы России не позднее 1 января 2019 года должны перейти на новую систему обращения с отходами, центральным звеном которой станет введение нового института региональных операторов.