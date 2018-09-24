США и Южная Корея подписали новое соглашение о свободной торговле

ВАШИНГТОН, 24 сентября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп и президент Республики Корея Мун Чжэ Ин подписали в понедельник новое соглашение о свободной торговле между двумя странами. Церемония подписания транслировалась на сайте Белого дома.

"Я рад сегодня здесь в присутствии президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина официально объявить об успешном завершении переговоров по новому соглашению о свободной торговле между США и Южной Кореей", - заявил Трамп. "Это великолепный день для Соединенных Штатов, и это великолепный день для Южной Кореи", - добавил он.

"С самого начала я пообещал американскому народу, что я пересмотрю наши торговые соглашения, чтобы убедиться в том, что эти договоренности являются честными и обоюдными", - подчеркнул американский лидер. "Моя администрация - первая, действительно сдержавшая свое слово", - добавил он.

"Сегодня мы внесли поправки и изменения, чтобы усовершенствовать существующие соглашения", - сказал, в свою очередь, президент Республики Корея Мун Чжэ Ин. "Компании из обеих стран теперь смогут взаимодействовать в более стабильных условиях", - добавил он.

Соглашение о свободной торговле между Республикой Корея и США было подписано в апреле 2007 года и вступило в силу в марте 2012 года. В ходе предвыборной кампании Дональд Трамп неоднократно критиковал этот документ, называя его нечестным и невыгодным для Америки, которая, по его словам, лишилась из-за этого 100 тыс. рабочих мест. В результате США и Республика Корея начали переговоры о пересмотре соглашения.