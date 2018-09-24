Госдума рассмотрит отчеты об исполнении бюджетов внебюджетных фондов за 2017 год

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании во вторник рассмотрит законопроекты об исполнении бюджетов государственных внебюджетных фондов - Пенсионного фонда России (ПФР), Фонда социального страхования (ФСС) и Фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) за 2017 год. Представлять законопроекты будут глава ПФР Антон Дроздов, председатель ФСС Анатолий Кигим и председатель ФОМС Наталья Стадченко.

Согласно представленным документам, фактическое исполнение бюджета ФСС составило по доходам 691,8 млрд рублей, по расходам - 670,8 млрд рублей, профицит составил 21 млрд рублей. При этом фактическое исполнение бюджета ФСС по доходам составило 107,7% к плану, по расходам - 98,2%. Основная часть расходов фонда (529,1 млрд рублей, или 78,9% всех расходов) направлена на выплату пособий по временной нетрудоспособности, беременности и родам, при рождении ребенка, по уходу за ребенком до полутора лет и на другие расходы по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством.

Согласно другому законопроекту, фактическое исполнение бюджета ПФР за 2017 год по доходам составило 8,260 трлн рублей, по расходам - 8,319 трлн рублей. На покрытие дефицита бюджета фонда направлены переходящие остатки средств пенсионных накоплений на 1 января 2017 года.

С 1 февраля 2017 года размеры фиксированной выплаты к страховой пенсии увеличены на 5,4%, стоимость одного пенсионного коэффициента составила 78 рублей 28 копеек. С 1 апреля 2017 года стоимость одного пенсионного коэффициента установлена в размере 78 рублей 58 копеек. В результате увеличение страховых пенсий для неработающих пенсионеров в 2017 году составило 5,8%. С 1 апреля 2017 года проведена индексация на 1,5% социальных пенсий, пенсий по государственному пенсионному обеспечению и других выплат, размер увеличения которых зависит от роста социальных пенсий.

Высокотехнологичная медпомощь

Доходы бюджета ФОМС составили 1,737 млрд рублей, что на 31,2 млрд рублей, или на 1,8% выше утвержденного объема. Все расходные обязательства бюджета ФОМС выполнены. Расходы произведены в сумме 1,655 трлн рублей, из которых на реализацию территориальных программ обязательного медицинского страхования (ОМС) направлено субвенций в размере 1,537 трлн рублей. Субвенция обеспечила установленный программой государственных гарантий подушевой норматив в размере 8,896 тыс. рублей (на 5,4% больше показателя 2016 года).

Вся высокотехнологичная медицинская помощь, не включенная в базовую программу ОМС, была оплачена за счет средств ФОМС. На эти цели направлено 96,7 млрд рублей (100% от утвержденного объема). Высокотехнологичную медпомощь получили более 1 млн человек. Полностью удовлетворены заявки субъектов РФ на предоставление единовременных компенсационных выплат медицинским работникам: из бюджета ФОМС на эти цели направлено 3 млрд рублей, что позволило привлечь на работу в село, рабочие поселки и поселки городского типа свыше 5 тыс. врачей.

По заявкам ФСС на оплату родовых сертификатов перечислено 16,1 млрд рублей. Бюджет исполнен с профицитом в размере 82,2 млрд рублей. В ходе исполнения бюджета средства на госпрограмму "Развитие здравоохранения" были увеличены на 44,8 млрд рублей, из них 34 млрд рублей - лекарственное обеспечение федеральных льготников, 6 млрд рублей - софинансирование расходов на оказание высокотехнологичной медпомощи в регионах, 4 млрд рублей - закупка лекарственных препаратов для лечения ВИЧ-инфекции, гепатитов В и С.