МЭР предложило применять при проверках торговли алкоголем риск-ориентированный подход

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Минэкономразвития предлагает внести в законодательство изменения, позволяющие применять риск-ориентированный подход при проверках розничной торговли алкоголем, предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами, долевого строительства и ряда других видов деятельности. Соответствующий документ, предложенный Министерством экономического развития РФ, опубликован в понедельник на официальном портале правовой информации.

Этими изменениями предполагается установить частоту проверок указанных видов деятельности в зависимости от категории риска. Так, деятельность, относящаяся к категориям чрезвычайно высокого, высокого и значительного риска, предполагает проведение плановой проверки не чаще одного раза в год, к категориям среднего и умеренного риска - не чаще одного раза в четыре года и не реже одного раза в пять лет, и отсутствие плановых проверок для деятельности, относящейся к категории низкого риска. Профильным министерствам поручается данным законопроектом представить свои предложения в правительственную комиссию по внедрению риск-ориентированного подхода до 30 марта 2020 года.

В частности, Минсельхозу РФ предлагается представить свои оценки для регионального государственного ветеринарного надзора, Минфину - для лицензионного контроля за розничной продажей алкогольной продукции и розничной продажей алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания. Минстрой до указанной даты должен представить свои предложения по внедрению риск-ориентированного подхода при контроле предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами, госнадзора в области долевого строительства многоквартирных домов, МЧС - по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. От Минтранса ждут предложений по государственному надзору за обеспечением сохранности автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения.