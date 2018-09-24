В ОЭЗ "Липецк" откроется французский завод по выпуску деталей для насосов

ТАСС, 25 сентября. Компания Schlumberger откроет во вторник предприятие по производству компонентов для электрических насосов в особой экономической зоне (ОЭЗ) "Липецк". Об этом сообщила ТАСС руководитель пресс-службы ОЭЗ Елена Семина.

"Завод французской компании Schlumberger откроется в особой экономической зоне "Липецк" 25 сентября", - сказала она.

Для компании на территории ОЭЗ "Липецк" было выделено 10 га. Запуск завода позволит ей отказаться от импорта комплектующих для производства и обслуживания установок электрических центробежных насосов на предприятии Schlumberger в Тюмени. Инвестиции в проект составили 3,8 млрд рублей, на липецком заводе создано 110 рабочих мест.

Как сообщил в сентябре на Тюменском нефтегазовом форуме президент Schlumberger по России и Центральной Азии Гекхан Сайг, на заводе в ОЭЗ "Липецк" создается цифровая платформа для выпуска деталей для насосов с элементами искусственного интеллекта. Планируется, что роботизированные системы будут выполнять на предприятии около 70% операций.

Schlumberger является крупнейшей нефтесервисной компанией со штаб-квартирами в Париже, Хьюстоне, Лондоне и Гааге. Она ведет поиск месторождений, занимается бурением скважин для добычи нефти и газа, разработкой и производством нефтегазового оборудования.

Особая экономическая зона

ОЭЗ "Липецк" площадью около 2,3 тыс. га была создана в Липецкой области в 2005 году для решения задач по импортозамещению. Она насчитывает 54 компании-резидента из 16 стран, это производители медицинского и энергетического оборудования, элементов и систем альтернативной энергетики, машин и автокомпонентов. Резиденты построили 21 завод, заявили 179 млрд рублей инвестиций, из них освоили около 54,5 млрд рублей, создали 3,7 тыс. рабочих мест, произвели продукции на 69,5 млрд рублей, объем их налоговых и таможенных отчислений превышает 10 млрд рублей.

В 2015 году в ОЭЗ "Липецк" открыли Елецкий участок площадью около 1,3 тыс. га. На его территории планируется размещение 46 резидентов с инвестициями 176 млрд рублей, создание 10 тыс. рабочих мест и выпуск продукции на 140 млрд рублей.