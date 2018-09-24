Добыча нефти на Сахалине вырастет на 7,3%, до 19,1 млн тонн

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 25 сентября. /ТАСС/. Нефтегазовые компании в 2018 году добудут на Сахалине около 19,1 млн тонн нефти, что на 7,3% выше показателей 2017 года. Это следует из презентации к докладу губернатора Сахалинской области Олега Кожемяко на открывшемся во вторник форуме "Нефть и газ Сахалина".

Добыча газа увеличится на 5,3% и достигнет 31,7 млрд куб. м.

Таким образом доля добычи нефти в регионе от общероссийской достигнет 3,3%, а газа - 4,4%.

Кроме того, из презентации следует, что уровень газификации в области в 2018 году достигнет 13,3%, а количество подключенных к газу домовладений вырастет до 32 тыс.