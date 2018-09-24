Губернатор Сахалина предложил "Газпрому" и "Роснефти" построить НПЗ в регионе

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 25 сентября. /ТАСС/. Губернатор Сахалинской области Олег Кожемяко предложил "Газпрому" и "Роснефти" вернуться к рассмотрению идеи строительства нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) на острове, для чего власти региона готовы предоставить налоговые преференции. Такую идею он озвучил, выступая на открывшемся во вторник форуме "Нефть и газ Сахалина".

"Актуальным остается вопрос организации переработки нефти и конденсата. Мы предлагаем компаниям "Роснефть" и "Газпром" рассмотреть возможность строительства НПЗ с использованием ресурсов Сахалина", - сказал губернатор.

Он подчеркнул, что регион готов компенсировать часть затрат, в том числе вызванных потерей от предстоящего налогового маневра нефтяной отрасли.

"Мы готовы содействовать, в том числе компенсировать некоторые потери от налогового маневра", - отметил Кожемяко.

По его словам, власти региона также готовы помочь компаниям в решении кадровых вопросов, в том числе связанных с трудоустройством работников и обеспечением их жильем.