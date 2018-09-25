СМИ: TransCanada начнет строительство нефтепровода Keystone XL в 2019 году

ОТТАВА, 25 сентября. /ТАСС/. Компания TransCanada начнет строительство трубопровода Keystone XL в начале 2019 года. Об этом в понедельник сообщил телеканал Global News со ссылкой на представителя этой компании Мэтью Джона.

По его словам, TransCanada, которая выступает оператором магистрали, уже начала подготовку к транспортировке труб и других необходимых частей нефтепровода в штаты Монтана и Южная Дакота, а в штате Небраска в первом полугодии 2019 года строительных работ пока не планируется.

Споры вокруг Keystone XL шли в течение нескольких лет, в ходе которых TransCanada неоднократно меняла планы строительства. Данная магистраль позволит доставлять из Канады более 800 тыс. баррелей нефти в сутки на перерабатывающие предприятия в штатах Техас и Луизиана. Протяженность трубопровода должна составить 1,9 тыс. км - от города Хардисти (провинция Альберта, Канада) до Стил-Сити (Небраска, США), откуда топливо будет перекачиваться по другим нефтепроводам далее на юг США.

В январе 2017 года президент США Дональд Трамп подписал указ, отменяющий решение предыдущей администрации об отказе от строительства Keystone XL. В том же месяце TransCanada подала в Госдепартамент новую заявку на строительство нефтепровода.