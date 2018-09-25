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В Минэнерго сообщили, что производство СПГ в РФ к 2035 году может достичь 83 млн тонн

Директор департамента добычи и транспортировки нефти и газа ведомства Александр Гладков ожидает, что будут реализованы проекты "Балтийский СПГ", "Дальневосточный СПГ", "Печора СПГ" и "Арктик СПГ - 2"
© Петр Цырендоржиев/ТАСС, архив

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 25 сентября. /ТАСС/. Россия может увеличить производство сжиженного природного газа (СПГ) к 2035 году до 83 млн т с текущих 21 млн тонн. Об этом, выступая во вторник на форуме "Нефть и газ Сахалина", сообщил директор департамента добычи и транспортировки нефти и газа Минэнерго Александр Гладков.

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"С нынешних 21 млн тонн производство СПГ в России вырастет до 83 млн тонн", - сказал он.

По словам Гладкова, министерство ожидает, что к 2035 году будут полностью реализованы такие проекты, как "Балтийский СПГ", "Дальневосточный СПГ", "Печора СПГ" и "Арктик СПГ - 2".

Он подчеркнул, что Минэнерго допускает возможность использования дополнительных стимулов для развития отрасли. "Мы готовы и дальше рассматривать возможность и подходы к стимулированию СПГ", - отметил Гладков.

По его словам, Россия к 2035 году может достичь на мировом рынке СПГ доли в 15-20% по сравнению с нынешними 4-5%.

Ранее заместитель министра энергетики Павел Сорокин озвучивал более оптимистичный прогноз производства СПГ в России. Он говорил, что оно может достичь к 2035 году 100-120 млн т.

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