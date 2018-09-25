Путин: Сахалин по праву считается одним из ключевых нефтегазоносных районов России

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин направил приветствие по случаю открытия XXII Международной конференции "Нефть и газ Сахалина". Телеграмма опубликована во вторник на сайте Кремля.
"Сегодня Сахалинская область по праву считается одним из ключевых нефтегазоносных районов России. Здесь осваиваются перспективные месторождения углеводородов, в том числе шельфовые, создается современная инфраструктура для их добычи и транспортировки, успешно развивается международное сотрудничество", - говорится в телеграмме.
Путин отметил важность проведения конференций с участием руководителей энергетических и транспортных компаний, ведущих ученых и экспертов из разных государств для обсуждения вопросов, связанных с эффективной реализацией крупных нефтегазовых проектов на Сахалине и Дальнем Востоке.
Президент заметил, что встреча в 2018 году проходит в год 90-летия основания предприятия "Сахалиннефть", положившего начало промышленной добыче нефти в регионе.
Глава государства пожелал участникам конференции плодотворной работы и выразил уверенность в том, что они смогут обменяться практическим опытом, наметить планы на будущее и предложить новые подходы к решению насущных отраслевых проблем.
Международная конференция и выставка "Нефть и газ Сахалина-2018" пройдет с 25 по 27 сентября в Южно-Сахалинске. Мероприятие соберет более 500 руководителей компаний и организаций нефтегазовой отрасли Сахалинской области, Дальнего Востока, а также Азиатско-Тихоокеанского региона.