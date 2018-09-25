Путин: Сахалин по праву считается одним из ключевых нефтегазоносных районов России

Арктика сегодня

Долгинское месторождение "Газпром нефти" может быть освоено с платформы "Приразломная"

Гендиректор "Газпромнефть - Сахалин" Александр Коробков отметил, что компания решит, будет она искать партнера или реализует проект самостоятельно, после получения дополнительных сейсмических данных

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