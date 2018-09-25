Использование налога на добавленную добычу в РФ могут расширить в 2020 году

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 25 сентября. /ТАСС/. Вопрос расширения периметра использования в России налога на добавленную добычу (НДД) может быть решен в 2020 году. Это следует из слов заместителя главы Минфина Ильи Трунина, который выступил во вторник на форуме "Нефть и газ Сахалина".

"[Об итогах пилотного проекта можно будет судить, когда мы получим] налоговый отчет за полный год. Первую отчетность мы получим в начале 2020 года, - сказал он. - В течение непродолжительного времени [после получения отчета] мы будем предпринимать решение, как его дальше распространять".

Трунин также заметил, что считает использование этого налогового режима перспективным. "Чем хорош НДД, что при определенной настройке параметров дополнительные стимулы не требуются, - сообщил он. - За этим налоговым режимом будущее в долгосрочной перспективе".

Сейчас нефтедобывающие компании уплачивают налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ), взимаемый с объемов добычи. НДД же будет взиматься с дохода от продажи нефти за вычетом экспортной пошлины, НДПИ, расходов на добычу и транспортировку. Ставка НДД составит 50%.

Новый налог будет распространяться на четыре группы месторождений: новые месторождения в Восточной Сибири с выработанностью менее 5%; месторождения, пользующиеся льготой по экспортной пошлине; действующие месторождения в Западной Сибири с выработанностью от 10% до 80% (при квоте на добычу не более 15 млн тонн в год); новые месторождения в Западной Сибири с выработанностью менее 5% с совокупными запасами не более 51 млн тонн.

НДД заработает уже с 1 января 2019 года на пилотных месторождениях. В этот список вошли 35 участков недр, разрабатываемых "Роснефтью", "Лукойлом", "Газпром нефтью", "Сургутнефтегазом" и независимыми нефтяными компаниями.