Правительство Сахалина готовит список станций техобслуживания по переводу техники на газ

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 25 сентября. /ТАСС/. Правительство Сахалинской области готовит список, в котором будут указаны места строительства станций перевода автомобилей на газ, а также станции обслуживания такой техники. Об этом во вторник журналистам сообщил губернатор региона Олег Кожемяко на международной конференции "Нефть и газ Сахалина", которая проходит в Южно-Сахалинске.

"Вопрос развития газомоторной сети - в ближайшее время будет опубликован список, сколько будет построено станций, сколько будет станций технического обслуживания по переводу автомобилей на газ", - сказал он.

Параллельно с подготовкой инфраструктуры, в рамках решения вопроса развития в регионе газомоторной сети, властями принят норматив по субсидированию переоборудования техники на газомоторное топливо, который составляет до 70%, а некоторым льготным категориям - до 100%.

"Поэтому эти направления мы видим перспективными, в том числе - оказание помощи в приобретении мини-танкеров для поставки на Курилы сжиженного газа, перевода тех объектов энергетики на голубое топливо. Безусловно, это даст возможность уменьшить экологическую нагрузку, это гораздо выгоднее <...>", - сказал Кожемяко.

Международная конференция и выставка "Нефть и газ Сахалина-2018" проходит с 25 по 27 сентября в Южно-Сахалинске. В мероприятии участвуют более 500 руководителей компаний и организаций нефтегазовой отрасли Сахалинской области, Дальнего Востока, а также Азиатско-Тихоокеанского региона.