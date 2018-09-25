Долгинское месторождение "Газпром нефти" может быть освоено с платформы "Приразломная"

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 25 сентября. /ТАСС/. "Газпром нефть" прорабатывает несколько концепций освоения Долгинского месторождения на арктическом шельфе в Печорском море, в частности, компания изучает возможность использования платформы "Приразломная". Об этом ТАСС сообщил во вторник генеральный директор "Газпромнефть - Сахалин" Александр Коробков.

"Делали сейсмику. Сейчас отрабатываем материалы, посмотрим, что по ним будет. Заново переосмысляем участок, у нас есть новые идеи и концепции по развитию. Одна из идей - Долгинское смотреть через призму "Приразломной". Как идею. Активы не так далеко друг от друга. Мы рассматриваем совместную разработку с платформы Приразломной", - сказал он.

По его словам, компания только после получения дополнительных сейсмических данных решит, будет ли она искать в проект партнера или же реализует проект самостоятельно.

Долгинское нефтяное месторождение расположено в центральной части Печорского моря, в 120 км к югу от архипелага Новая Земля и в 110 км к северу от материкового берега. На месторождении проведены сейсморазведочные работы и сейсмические исследования, а также закончилось бурение трех разведочных скважин. Извлекаемые запасы месторождения оценивались в более чем 125 млн тонн.