"Газпром нефть" ведет переговоры с иностранными компаниями о вхождении в проект "Нептун"

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 25 сентября. /ТАСС/. "Газпром нефть" ведет активные переговоры с несколькими иностранными компаниями об их участии в проекте освоения месторождения "Нептун", расположенного на континентальном шельфе в Охотском море. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор "Газпромнефть - Сахалин" Александр Коробков в кулуарах открывшегося во вторник форума "Нефть и газ Сахалина".

"По нему идет активное общение с разными партнерами из разных стран", - сказал он.

По словам Коробкова, "Газпром нефть" не планирует принимать быстрого решения относительно партнера. "Проект не находится под санкциями, и у нас больше возможностей в плане выбора партнера", - добавил он.

Месторождение "Нептун" - крупнейшее открытие "Газпром нефти" за 2017 год. Оно расположено в 55 км северо-восточнее острова Сахалин, глубина моря над месторождением - 60 - 70 метров. Владельцем лицензии на Аяшский лицензионный участок является компания "Газпром нефть шельф". Государственная комиссия по запасам полезных ископаемых утвердила запасы углеводородов месторождения на уровне 415,8 млн тонн нефти по категориям С1+С2.

Ранее глава компании Александр Дюков говорил, что "Газпром нефть" введет в эксплуатацию новое месторождение на шельфе Сахалина в 2025 году. По предварительной оценке, предельный уровень добычи может составить 5-6 млн тонн в год.