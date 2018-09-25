Пермский край заинтересован в сотрудничестве с регионами Китая

ШАНХАЙ, 25 сентября. /ТАСС/. Пермский край заинтересован в развитии всестороннего сотрудничества с регионами Китая. Об этом заявила во вторник заместитель министра экономического развития и инвестиций края Ирина Григоренко, выступая на открытии бизнес-диалога "Пермский край, Российская Федерация - Шанхай, Китайская Народная Республика", передает корреспондент ТАСС с места событий.

"Текущий и следующий годы - это годы межрегионального сотрудничества Китая и России. Конечно, Пермский край заинтересован в развитии всестороннего регионального взаимодействия. Для нас, как для региона, Китай - это особый партнер", - сказала Ирина Григоренко.

Китай, по ее словам, занимает третье место по объемам взаимного товарооборота с Пермским краем, который в 2017 году составил почти $600 млн. "В этом смысле развитие двусторонних отношений, в том числе с Шанхаем, как ведущим промышленным, транспортным и финансовым центром Китая, мы определяем, в том числе, как один из первых приоритетов", - отметила замминистра.

Как заявила Григоренко, Пермский край - один из сильнейших и наиболее динамично развивающихся регионов России, ведущими отраслями которого являются машиностроение, химия, нефтехимия, металлургия, топливная, лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность. По ее словам, в регионе выпускается до 97% производимых в России калийных удобрений, треть всего оптического кабеля и одна пятая часть всей бумаги в стране.

В диалоге, который организован в рамках бизнес-миссии Пермского края в Китае, принимают участие представители ведущих предприятий региона, китайские деловые круги и потенциальные инвесторы, а также представители городской администрации и некоторых ведомств. После Шанхая бизнес-миссия Пермского края переместится в город Наньчан (восточная провинция Цзянси). Ожидается, что в мероприятиях в Наньчане примет участие губернатор региона Максим Решетников.