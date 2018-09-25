Shell планирует удвоить число АЗС в России через пять-шесть лет

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 25 сентября. /ТАСС/. Shell планирует увеличить через пять-шасть лет в два раза число своих АЗС в России - до 600 штук. Об этом во вторник журналистам сказал председатель концерна Shell в России Седерик Кремер в кулуарах форума "Нефть и газ Сахалина".

"В ноябре должна открыться 300-я АЗС в Санкт-Петербурге. В ближайшие пять-шесть лет мы планируем увеличить число станций с 300 до 600", - сообщил он.

По его словам, компания верит в существенный рост маржинальности АЗС в России в будущем. Тем не менее он признал, что сейчас заправки не приносят достаточной прибыли.

"Последний год маржа находилась под давлением на рынке, но мы инвестируем в новые станции не из-за текущей конъюктуры. В долгосрочном плане ситуация в России благоприятна, мы считаем, что маржинальность сильно улучшится", - добавил он.