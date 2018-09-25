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Эксперт: регионы КНР и РФ имеют огромный потенциал для развития сотрудничества

Вице-президент Шанхайского комитета по содействию развитию международной торговли Юй Чэнь отметил, что в последние годы заметно активизировалось взаимодействие между странами по разным направлениям

ШАНХАЙ, 25 сентября. /ТАСС/. Регионы Китая и России обладают огромным потенциалом для развития взаимовыгодного сотрудничества. Об этом заявил во вторник вице-президент Шанхайского комитета по содействию развитию международной торговли Юй Чэнь, выступая на открытии бизнес-диалога "Пермский край, Российская Федерация - Шанхай, Китайская Народная Республика", передает корреспондент ТАСС.

По его словам, в последние годы заметно активизировалось сотрудничество между Китаем и Россией по самым разным направлениям, что связано с высоким уровнем межгосударственных отношений и той поддержкой, которую оказывают лидеры двух стран развитию двустороннего взаимодействия. "Многие китайские предприятия, в том числе и шанхайские, уже начали инвестировать в разные регионы России. У сотрудничества регионов России и Китая есть огромный потенциал", - заявил Юй Чэнь, отметив, что китайские деловые круги готовы сотрудничать с российским бизнесом на взаимовыгодных условиях в целях углубления российско-китайского торгово-экономического и инвестиционного взаимодействия.

В бизнес-диалоге, который организован в рамках бизнес-миссии Пермского края в Китае, принимают участие представители ведущих предприятий региона, китайские деловые круги и потенциальные инвесторы, а также представители городской администрации и ряда ведомств. После Шанхая бизнес-миссия Пермского края переместится в город Наньчан (восточная провинция Цзянси). Ожидается, что в мероприятиях в Наньчане примет участие губернатор региона Максим Решетников.

Теги
РоссияКитайРешетников, Максим ГеннадьевичПермский край
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