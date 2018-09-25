Shell может начать продавать на АЗС в России топливо на сжиженном природном газе

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 25 сентября. /ТАСС/. Shell изучает возможность продажи на своих АЗС в России газомоторного топлива на основе сжиженного природного газа (СПГ). Об этом сообщил во вторник журналистам глава российского подразделения концерна Седерик Кремерс в кулуарах форума "Нефть и газ Сахалина".

"У СПГ есть большой потенциал на российском рынке. Мы сейчас смотрим, есть ли смысл развивать этот бизнес Shell в России", - сказал он.

В настоящий момент продажи СПГ как газомоторного топлива на АЗС прорабатывают "Газпром" и "Новатэк".

Главное преимущество СПГ по сравнению с его основным конкурентом - компримированным природным газом (КПГ) заключается в том, что автомобиль после заправки может проехать гораздо большее расстояние. Тем не менее, в России инфраструктура для заправки газомоторным топливом развивается сейчас в основном из расчета на КПГ.