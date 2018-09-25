Зампред центрального суда КНДР: санкции США угрожают праву на жизнь народов многих стран

ВЛАДИВОСТОК, 25 сентября. /ТАСС/. Экономические санкции США являются инструментом силы и угрожают праву на жизнь народов многих стран, заявил на X Международном юридическом форуме стран АТР во Владивостоке заместитель председателя Центрального суда КНДР У Сан Чхоль.

"Я хочу отметить готовность обсуждения так называемых экономических санкций и правовую оценку их влияния на международную экономическую деятельность. В настоящее время санкции - есть не что иное, как инструмент силы и манипуляции Америки, которые угрожают праву на жизнь народов многих стран. Они являются препятствием социально-экономического развития", - сказал представитель Центрального суда КНДР.

Режим американских санкций в отношении КНДР в той или иной степени действует уже почти 70 лет - практически с момента образования этого государства (1948 год). Первые экономические санкции США в отношении КНДР были введены в 1950 году в связи началом Корейской войны, в развязывании которой Вашингтон обвинил Пхеньян. Тогда Вашингтон ввел в отношении этой страны почти полное экономическое эмбарго, а в 1951 году отказал ей в статусе наибольшего благоприятствования в торговле. С 2006 года применяются меры в отношении зарубежных компаний, сотрудничающих с КНДР в военной области.

Х международный юридический форум стран АТР во Владивостоке проходит в течение двух дней - 25 и 26 сентября под эгидой Верховного суда РФ.