Проект по производству легкого многоцелевого вертолета в Бурятии получит господдержку

"В Министерстве промышленности и торговли РФ подведены итоги заседания конкурсной комиссии по отбору совместных проектов участников промышленных кластеров, претендующих на субсидирование части затрат по производству промышленной продукции в целях импортозамещения. Проект по производству легкого многоцелевого вертолета ВРТ500 [VRT500] на базе кластера высокотехнологичного машиностроения и приборостроения Республики Бурятия получит господдержку", - сообщил он.

УЛАН-УДЭ, 25 сентября. /ТАСС/. Проект по производству легкого многоцелевого вертолета VRT500 в Бурятии получит государственную поддержку. Об этом сообщил во вторник на своей странице в Facebook министр промышленности и торговли Бурятии Алексей Мишенин.

Инициаторами совместного проекта выступили Улан-Удэнский авиационный завод (входит в холдинг "Вертолеты России") и Улан-Удэнский лопастной завод. Инвестиции в реализацию проекта составят более 2,7 млрд рублей, из них более 520 млн рублей - средства государственной субсидии, уточнил Мишенин.

"Проект создания в Бурятии легкого вертолета является импортозамещающим и имеет экспортный потенциал. Данный проект носит высокую бюджетную эффективность, создает новые рабочие места, локализует новые технологии, и самое главное, - позволяет определить инвестиционные ниши в проекте для малого и среднего предпринимательства", - отметил министр.

VRT500, разработанный конструкторским бюро "ВР-Технологии" в сотрудничестве с международной командой инженеров, - легкий однодвигательный вертолет соосной схемы расположения винтов со взлетной массой 1,6 тыс. кг. Машина обладает самой объемной в своем классе грузопассажирской кабиной общей вместимостью до пяти человек и оснащается современным комплексом интерактивной авионики. Закладываемые в вертолет летно-технические характеристики позволят ему развивать скорость до 250 км/ч, совершать полеты на дальность до 860 км, брать на борт до 730 кг полезной нагрузки.

Впервые публике VRT500 был представлен в рамках международной выставки вертолетной индустрии HeliRussia-2018 в мае.