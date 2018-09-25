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Кабмин РФ инициировал возможность бесплатного проезда по платным дорогам Крайнего Севера

Законопроект направлен на развитие транспортной инфраструктуры районов Крайнего Севера в рамках государственно-частного партнерств

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о внесении в Госдуму законопроекта, предусматривающего возможность бесплатного проезда легковых машин и автобусов по платным дорогам на Крайнем Севере. Соответствующий документ опубликован во вторник на сайте правительства.

"Законопроектом предлагается установить для районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей исключения из общего правила об обеспечении возможности альтернативного бесплатного проезда в отношении платных автомобильных дорог или платных участков автодорог. Предусматривается также бесплатный проезд легковых автомобилей по платным автомобильным дорогам (их участкам), которые не имеют альтернативного проезда", - говорится в пояснительной записке.

Сообщается, что законопроект направлен на развитие транспортной инфраструктуры районов Крайнего Севера в рамках государственно-частного партнерства и призван решить проблему привлечения частных инвестиций.

В сообщении отмечается, что в сложившихся условиях создание автомобильных дорог общего пользования до большинства отдаленных и труднодоступных поселений Крайнего Севера не представляется возможным даже в долгосрочной перспективе по причине высокой стоимости их строительства и эксплуатации. "Улучшить существующий уровень транспортной доступности в районах Крайнего Севера может строительство автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений с привлечением частных инвестиций с последующим использованием их на платной основе", - пояснили в кабмине.

Дополнительно в целях обеспечения интересов населения предлагается включить в федеральный закон положение, предусматривающее бесплатный проезд легковых автомобилей и рейсовых автобусов по платным дорогам, которые не имеют альтернативного проезда.

Законопроект рассмотрен и одобрен на заседании правительства 13 сентября 2018 года.

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