Кабмин РФ инициировал возможность бесплатного проезда по платным дорогам Крайнего Севера

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о внесении в Госдуму законопроекта, предусматривающего возможность бесплатного проезда легковых машин и автобусов по платным дорогам на Крайнем Севере. Соответствующий документ опубликован во вторник на сайте правительства.
"Законопроектом предлагается установить для районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей исключения из общего правила об обеспечении возможности альтернативного бесплатного проезда в отношении платных автомобильных дорог или платных участков автодорог. Предусматривается также бесплатный проезд легковых автомобилей по платным автомобильным дорогам (их участкам), которые не имеют альтернативного проезда", - говорится в пояснительной записке.
Сообщается, что законопроект направлен на развитие транспортной инфраструктуры районов Крайнего Севера в рамках государственно-частного партнерства и призван решить проблему привлечения частных инвестиций.
В сообщении отмечается, что в сложившихся условиях создание автомобильных дорог общего пользования до большинства отдаленных и труднодоступных поселений Крайнего Севера не представляется возможным даже в долгосрочной перспективе по причине высокой стоимости их строительства и эксплуатации. "Улучшить существующий уровень транспортной доступности в районах Крайнего Севера может строительство автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений с привлечением частных инвестиций с последующим использованием их на платной основе", - пояснили в кабмине.
Дополнительно в целях обеспечения интересов населения предлагается включить в федеральный закон положение, предусматривающее бесплатный проезд легковых автомобилей и рейсовых автобусов по платным дорогам, которые не имеют альтернативного проезда.
Законопроект рассмотрен и одобрен на заседании правительства 13 сентября 2018 года.